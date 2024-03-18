Жительница Ханты-Мансийска пострадала в единственном ДТП за выходные

В минувшую субботу, 16 марта, на улице Объездная в Ханты-Мансийске в ДТП пострадала 61-летняя женщина, которая переходила проезжую часть дороги. Ее сбил водитель «Renault», говорится в публикации Госавтоинспекции Югры.

«Около 20:20 на улице Объездная в городе Ханты-Мансийске, 44-летний водитель «Renault», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил травмы», − сообщает ГАИ.\

За прошедшие выходные на дорогах округа задержано 30 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 70 водителей и 121 – за нарушение правил перевозки детей.