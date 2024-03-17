Директор парка «Россия – моя история. Югра» прокомментировал выборы в регионе

Директор мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» Сургута Виталий Малыхин прокомментировал выборы президента России в регионе. Только 15 марта на избирательном участке, находящемся в историческом парке в Сургуте, свои голоса отдали 1,7 тысячи человек.

«Люди идут целыми семьями, с детьми. Это маркер того, что в желании проявить волеизъявление нет формализма (проголосовал – отчитался), это формирование культуры, это забытое ощущение праздника от дня выборов, – отметил Виталий Малыхин. Он также добавил, что электоральная активность югорчан и успехи в сборе гуманитарной помощи – звенья одной цепи: «Это маркеры сплочения».