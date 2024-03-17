Мать мегионского депутата обнаружила, что за нее кто-то проголосовал

Мать депутата Мегиона Виктора Макарова пришла на участок голосования, но в журнале уже были данные о ее посещении. Женщина подала жалобу в полицию, планируется проверка, сообщает Muksun.fm со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подаю паспорт, член УИК открывает паспорт и журнал. А вы, говорит, 15-го проголосовали. А как, если меня не было в городе? Я не могла проголосовать. А в журнале действительно отметка и данные моего паспорта», — поделилась с изданием мама народного избранника Надежда Сысоева.

Позже в Избиркоме Югры Muksun.fm объяснили, что это произошло по ошибке. «На избирательный участок 549 города Мегиона пришла гражданка, которая обнаружила в списке избирателей напротив своей фамилии запись о голосовании вне помещения. Запись была внесена членом участковой избирательной комиссии ошибочно, поскольку на дому проголосовала не она, а ее супруг, проживающий по тому же адресу. При этом голосование на дому проходило в присутствии наблюдателя», — объяснили в организации.