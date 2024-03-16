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​Жители Югры оценили возможность проголосовать на дому

Югорчане отмечают удобство надомного голосования

​Жители Югры оценили возможность проголосовать на дому
Фото er.ru

На президентских выборах в Югре члены избирательных комиссий организуют выездное голосование для тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно посетить избирательные участки. Эта инициатива стала возможной благодаря предварительным заявлениям граждан, поданным через различные каналы связи, включая проект «ИнформУИК», государственные услуги, телефонные обращения или непосредственно на избирательных участках.

По словам представителей Избирательной комиссии, процесс выездного голосования полностью соответствует стандартной процедуре, за исключением места проведения. Каждый визит членов комиссии предваряется уведомлением за 30 минут до приезда. С собой они приносят все необходимые документы, бюллетени, а также специально опечатанную переносную урну для голосования.

Среди тех, кто уже воспользовался возможностью проголосовать на дому, супруги-пенсионеры Ольга и Николай Христофоровы из Сургута. Ольга поделилась: «Голосуем ради наших детей, чтобы все у них было хорошо. Из-за состояния здоровья мужа отдали свой голос на дому. Удобно».

В Югре особое внимание уделяется доступности выборов для всех категорий граждан. В каждой участковой избирательной комиссии работает ответственный за взаимодействие с инвалидами, а на участках избирателей встречают и при необходимости сопровождают волонтеры.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 96, комментариев: 0
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