Власти Югры рассказали об иностранных экспертах на выборах президента в регионе

За выборами президента в Югре наблюдают электоральные эксперты из других государств, сообщили в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона. Всего за ходом голосования следят 14 специалистов из 9 стран. В их числе - Филиппины, Алжир, Тунис и Сербия.

«Задача международных экспертов — оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. Большую часть времени эксперты посвятят работе на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Здесь они будут допущены к этапам и процедурам голосования, смогут пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями, представителями избирательных комиссий», - сказано в сообщении.

Эксперты проводят оценку по определенным критериям. Это соблюдение принципов равного избирательного права, тайного голосования, открытости и гласности выборов, для этого иностранные гости допущены до всех процедур, включая открытие избирательных участков, проверке документов и так далее, уточнили в пресс-службе правительства. Также эксперты оценивают меры безопасности и в целом атмосферу на избирательных участках.

16 марта в ХМАО стартовал второй день выборов президента РФ. В округе открыты 734 избирательных участка. Прийти туда можно до 20:00.