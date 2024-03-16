В Югре возбудили уголовное дело после попытки поджога урны на избирательном участке

В ХМАО следователи возбудили уголовное дело за попытку поджога урны на избирательном участке. В совершении преступления подозревается 58-летняя жительница Когалыма. Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По данным следствия, 15 марта 2024 года жительница Когалыма 1966 года рождения, находясь на одном из избирательных участков, подожгла свой бюллетень для голосования, а также попыталась поджечь урну. Дежурным сотрудником МЧС были приняты меры к тушению возгорания. В результате происшествия пострадавших нет», - сказано в сообщении.

Женщину задержали. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.