В МЧС призвали югорчан остерегаться наледи и сосулек на крышах домов

В ГУ МЧС по ХМАО призвали жителей региона остерегаться скоплений снега, наледи и сосулек на крышах домов. Следует быть осторожными и не подходить к стенам зданий, если есть такая возможность, подчеркнули в ведомстве.

«Если вы выходите из здания, обратите внимание на скопления снега, наледи и сосулек на крышах, а также старайтесь обойти места, где они могут обрушиться», - рекомендовали в ГУ МЧС по ХМАО.

Вот несколько простых правил, которые следует соблюдать в весенний период:

Часто сосульки образуются над водостоками, поэтому места фасадов домов следует обходить стороной;

При выходе из зданий обратите внимание на скопление масс, наледи и сосулек на крышах;

Если во время движения вы услышали шум, нельзя останавливаться. Возможен сход снега или ледяной глыбы.