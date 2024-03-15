В 2023 году жители ХМАО отправили на вторичную переработку 3 399 тонн отходов

За прошедший год жители Югры оставили на полигонах 455 тысяч тонн отходов, а 3 399 тонн направили на вторичную переработку. Средний процент сортировки отходов в Югре составил 3,4%. Об этом сообщает «Югра-Экология».

«В 2024 году в Югре ожидается рост количества отправленных на переработку отходов, несмотря на пока немногочисленные местные предприятия, работающие в данном направлении. Особенности нашего округа, климатические, географические и экономические, выделяют Югру в системе обращения с отходами. Значительные расстояния между муниципальными образованиями округа, маршруты транспортировки длинные и дорогие. Из труднодоступных поселков мы очищаем площади временного накопления (ПВН) по ледовым переправам. Отдельно отмечу, что в 2023 году регоператору удалось наладить диалог со всеми объектами вне городских населенных пунктов (ВГНП)», — отметил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

В прошлом году в Югре закупили 3 398 пластиковых контейнеров и распределили их по потребностям муниципальных образований. В этом году приобретение контейнеров также запланировано.