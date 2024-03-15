В Викторине «Достижения Югры» стал известен первый обладатель автомобиля

Первый обладатель автомобиля в Викторине «Достижения Югры» уже известен. Жительница Междуреченского Юлия Жигунова получила уведомление о призе сегодня утром, 15 марта, и поделилась своими впечатлениями, передает телеграм-канал «Югра. Официально».

«Я не верю! Ущипните меня, пожалуйста! Не зря ночью дежурила», – рассказала обладательница авто.

Напомним, что на кону — в прямом смысле миллион подарков: у участников есть шанс получить квартиры, автомобили, гаджеты, бытовую технику и сертификаты до 30 тысяч рублей в один из самых популярных маркетплейсов России. Подарок, таким образом, достанется каждому: викторина — беспроигрышная.