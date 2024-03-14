В ХМАО с декабря прошлого года ищут пропавшего вахтовика

В ХМАО разыскивают 44-летнего Сергея Хаерова из Оренбургской области. Он работал вахтовым методом в Сургутском районе и пропал в декабре 2023 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Хаеров С.А. работал вахтовым методом на территории Сургутского района и проживал в вахтовом поселке Северный, в 60 км от п. Нижнесортымский. Вечером 17 декабря 2023 года Хаеров С.А. ушел из вахтового поселка в неизвестном направлении, до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено», - сказано в сообщении.

На вид Сергею 45-48 лет, рост 180-185 см, волосы короткие темные, глаза карие. Особая примета - медленная походка из-за состояния здоровья. Был одет в синюю спецодежду, темные ботинки и шапку черного цвета.

Тех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефону 8 (3462) 59-15-14.