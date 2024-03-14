Югра вошла в тройку регионов по перечислению НДС в федеральный бюджет

Больше 474 миллиардов рублей «чистого» НДС получил федеральный бюджет от Югры. Среди регионов РФ это одна из самых внушительных сумм. Больше только в Москве и Московской области. Таким образом, наш округ по этому показателю в тройке лидеров. Соответствующий рейтинг, опираясь на данные ФНС, составили в РБК.

В топ-5 попали и наши соседи — Ямало-Ненецкий автономный округ. Он расположился сразу следом за Югрой. Высокую позицию двух округов в рейтинге связывают с большими объемами нефтегазодобывающей промышленности.

Стоит отметить, что эксперты рассчитали именно «чистый»НДС, то есть перечисления в бюджет за вычетом различных возмещений. Есть регионы, которые вовсе получили из бюджета больше, чем отдали — это, например, Мурманская и Амурская области, Чукотский автономный округ.