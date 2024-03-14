Югра завершает подготовку к XXII фестивалю кинодебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта пройдет XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» под девизом «Особый язык национальной кинематографии». Это знаковое событие, организованное при поддержке правительства Югры, соберет талантливых режиссеров из России и более 10 стран мира, представивших свои картины на конкурс.

Готовность к проведению события обсудили участники оргкомитета под председательством губернатора Натальи Комаровой. «Фестиваль создан известными российскими кинематографистами Сергеем Соловьевым, Александром Абдуловым, Марией Зверевой, правительством региона не ради фестиваля. Он был задуман как высокотехнологичная стартовая площадка для дебютантов. За годы его проведения в различных программах продемонстрировано более 400 российских и зарубежных дебютных картин», – подчеркнула глава региона.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение российско-иранского культурного диалога, а также дискуссионные площадки, церемонии открытия и закрытия, и богатая образовательная программа. Ожидается участие известного режиссера Эмира Кустурицы, который проведет один из мастер-классов. Также в рамках преддверия кинофестиваля для жителей нескольких российских городов запускается проект-ретроспектива «Дух огня. Точка отсчёта», который познакомит публику с авторским кино, некогда дебютировавшим на фестивале.

«Дух огня» – один из ключевых брендов Югры. Фестиваль – системообразующее событие, ориентированное на продвижение культурно-исторических ценностей, традиций, творческого наследия региона. Наша древняя земля – место, где проживают в том числе и коренные народы: ханты, манси, ненцы. «Дух огня» дает нам возможность совершенно по-другому рассказывать о регионе всему миру», – резюмировала Наталья Комарова.