Главный врач Югры подвел итоги работы службы крови за 2023 года

В 2023 году КУ «Окружная станция переливания крови ХМАО-Югры» заготовила почти 28 тонн донорской крови, что покрыло потребности медучреждений. Об этом в своем выступлении рассказал главный врач региональной Службы крови Юрий Чемакин.

«В 2023 году нашим учреждением было заготовлено почти 28 тонн цельной донорской крови. Благодаря этому заявки на компоненты крови от 26 медицинских организаций округа были выполнены на 100%. Выросла доля первичных доноров, значительно увеличилось количество безвозмездных доноров. 287 югорчан были удостоены высокой награды - Почетный донор России», − подчеркнул главврач.

Кроме того, в конце прошлого года специалисты отправили в Кировский НИИ гематологии ФМБА России 712 пробирок с образцами крови потенциальных доноров костного мозга.

Прошедший год для учреждения стал юбилейным: прошло десять лет после того, как к организации присоединились два филиала − Нефтеюганск и Нижневартовск.

Станция была награждена дипломами и статуэтками в проектах «Культурный код донора», «Код донора. Наставничество», конкурсе профессионального мастерства и Премии лучших донорских практик. А доноры учреждения не только одержали победу в конкурсе «Лучший донор России», но и были награждены медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению».

Как работает Служба переливания крови в Сургуте и Югре − в материале siapress.ru.