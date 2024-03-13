В Ханты-Мансийск прилетели участники Всемирного фестиваля молодежи

В Ханты-Мансийский автономный округ из Сочи прибыли 49 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран мира, включая Египет, Сербию, Индонезию, и Намибию. Они будут изучать достопримечательности Югры по программе «Жить и работать в России», направленной на демонстрацию промышленных, культурных и социальных достижений региона.

В течение четырех дней иностранные гости посетят ключевые учреждения и проекты в различных сферах жизни Югры, а также проведут время в гостях у югорских семей, чтобы познакомиться с российской культурой и традициями на более личном уровне, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«В нашем регионе созданы уникальные условия для профессионального развития молодых, амбициозных молодых людей, в том числе и иностранцев. Каждый из них, как и любой житель округа, сможет построить сценарий своего развития на территории автономного округа и, возможно, в будущем связать свою жизнь с Югрой», – отметил руководитель делегации Югры на Всемирном фестивале молодежи Виталий Андреев.

«Наша задача – через Югру показать, как в целом живут люди в нашей стране. Поскольку программа называется «Жить и работать в России», мы стремимся максимально раскрыть именно эти два аспекта, – рассказала руководитель региональной программы Анна Колычева. – Какие у нас рабочие места, условия труда, карьерные возможности в самых разных сферах. И в то же время показать обычную жизнь югорчан: как мы отдыхаем, занимаемся спортом, заботимся о здоровье, учимся и растим детей. Погрузившись в эту атмосферу, иностранцы и составят свое мнение о том, каково на самом деле жить в России».

Представитель ЮАР выразил свое восхищение Югрой и отметил, что ассоциирует регион прежде всего с нефтегазовой промышленностью, но также надеется увидеть и узнать больше о культурном и социальном устройстве округа.