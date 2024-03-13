Губернатор Югры проинспектировала несколько важных строек в Нижневартовске

В рамках рабочего визита в Нижневартовск губернатор Югры Наталья Комарова провела детальный осмотр строительных площадок важнейших социальных объектов округа. Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, строительная готовность Нижневартовской окружной больницы достигла 99%.

Заместитель губернатора Азат Ислаев рассказал, что основные строительно-монтажные работы завершены, ведутся работы по пуско-наладке систем безопасности. Большая часть больничного комплекса уже функционирует, обеспечивая медицинские услуги жителям округа. Наталья Комарова поручила директору департамента здравоохранения Югры Алексею Добровольскому обеспечить необходимое обучение медперсонала и разработку всех нормативных документов по эксплуатации помещений и оборудования больницы.

В ходе визита глава региона посетила недавно построенный Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, который станет базой для подготовки спортсменов и проведения региональных соревнований. «Мы договаривались о пяти важных спортивных объектах для Нижневартовска. Один к дню рождения города получили. Второй – в стадии строительства. Спортсмены ждут», – отметила Наталья Комарова.

Еще одним пунктом программы стал строящийся Центр боевых искусств, реализуемый в рамках национального проекта «Демография», где одновременно смогут тренироваться 214 спортсменов. Срок ввода объекта запланирован на 30 сентября 2024 года, однако из-за задержки поставки материалов возникли задержки в графике.

Последней точкой визита стал детский сад на 320 мест, строительство которого находится на завершающем этапе с готовностью 78%. Губернатор подчеркнула важность соблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию и обеспечения высокого качества строительства.