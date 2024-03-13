Губернатор Югры поставила главам задачу развивать территории комплексно

В рамках рабочего визита в Нижневартовск, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела совещание по вопросам жилищного строительства и комплексного развития города. В мероприятии участвовали заместители губернатора, руководители окружных ведомств и строительные компании.

Глава региона подчеркнула важность доступности жилья и обновления жилищного фонда в соответствии с посланием Президента РФ и задачей ввода одного миллиона квадратных метров жилья в 2024 году. Особое внимание было уделено формированию городской среды, удовлетворяющей югорскому стандарту и федеральному индексу качества.

«Правительство автономного округа работает над задачей по вводу в 2024 году одного миллиона квадратных метров жилья. Обращаю внимание на один из приоритетов по развитию города – формирование городской среды, соответствующей югорскому стандарту и федеральному индексу качества городской среды. Обеспечить это необходимо в диалоге с гражданами и инвесторами. Главный результат – современный облик города, доступное жилье и социальные объекты, общественные пространства», – подчеркнула глава региона.

На совещании были представлены планы по вводу жилья на 2024-2025 годы, а также обсуждены пути привлечения инвесторов и застройщиков для реализации первоочередных территорий под комплексное развитие Нижневартовска. Отдельное внимание уделено строительству образовательных учреждений в активно застраиваемых микрорайонах города.

«Все, что связано с благоустройством для комплексного развития территорий – само собой разумеющееся. Квадратный метр – это место в детском саду, школе, торговле. Вернитесь к предложениям муниципалитета по комплексному развитию территорий и таким образом решайте городские задачи», – обозначила Наталья Комарова.