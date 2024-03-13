Югорчане смогут получить в МФЦ новые госуслуги

Перечень государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах Югры, расширяется. Соответствующее решение приняло правительство региона под председательством губернатора Натальи Комаровой. В целом политика округа заключается в планомерной передаче вообще всех очных обращений от исполнительных органов власти в МФЦ, напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

В частности, родители, воспитывающие детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, могут обратиться в МФЦ для назначения ежемесячной компенсации затрат на оплату доступа к интернету. Также многофункциональные центры будут принимать документы на установление опеки, попечительства, патроната и на освобождение опекуна (попечителя) от своих обязанностей. Кроме того, владельцы транспортных средств, желающих включиться в официальную работу по перевозке пассажиров и багажа, смогут подавать заявления на получение соответствующих разрешений в МФЦ Югры.

«На сегодняшний день региональными органами власти предоставляется 208 государственных услуг, из которых, с учетом принимаемого решения, в МФЦ возможно получить 108. При этом из 208 государственных услуг 149 можно получить в электронном виде», – подчеркнула Наталья Комарова.