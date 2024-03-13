Югорчан приглашают участвовать в голосовании о благоустройстве

15 марта в Югре стартует Всероссийское голосование по отбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Этот проект, запущенный по инициативе Президента РФ, нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах страны.

В список на отбор территорий для участия в голосовании вошли 16 населенных пунктов Югры: города Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский, Лянтор, Советский и пгт. Излучинск. Проекты варьируются от создания экологических троп и скверов до развития эко-парков и центров молодежного притяжения.

«В прошлом году в нашем регионе за объекты благоустройства проголосовали 117 тысяч человек. Мы хотим, чтобы жители строили свое завтра именно здесь, в нашем прекрасном регионе и активно участвовали в его развитии», – отметила директор окружного департамента пространственного развития и архитектуры Виктория Семенова.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта очно вблизи избирательных участков. За последние пять лет в Югре благоустроено более 300 территорий, включая общественные пространства и парки.