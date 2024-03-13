В ХМАО фанаты корейской поп-группы помогли приюту для собак

Любители корейской поп-группы BTS, называющие себя «арми», помогли приюту для собак в Сургуте. Они покрыли часть расходов на вольеры для собак в честь дня рождения одного из участников музыкального коллектива. Об этом сообщили представители АНО «Дарим новую жизнь» во «ВКонтакте».

«Арми, наши дорогие волшебники, мы благодарим вас, что вы всегда рядом! Спасибо вам за ваш вклад в спасение и содержание бездомных животных», — указали в сообщении.

Фанаты корейской музыки отправили приюту около 23 тысяч рублей. К сожалению, на закупку материалов не хватает еще около 40 тысяч рублей. Волонтеры хотят собрать недостающую сумму до 1 апреля до повышения цен. Полученные средства пойдут на закупку профлиста для крыш новых вольеров.