Женщины Югры поделились безрассудными поступками ради мужчин

Жительницы Югры рассказали о безрассудных поступках, которые они совершили ради мужчин. На удивление результаты оказались схожи с рассказами мужчин. Именно свадьбу считают самым необдуманным поступков женщины округа, поделились в сервисе SuperJob.

«В опросе «Какой самый безрассудный поступок вы совершили ради мужчины» первое место — у ответа «Вышла замуж» (14% опрошенных). 8% горожанок считают главным безумством переезд. 5% ради мужчины ездили в другие города и страны. 3% назвали главным безрассудством свою влюбленность, − говорится в результатах опроса. − По 1% — у ответов: одолжила ему деньги, взяла для него кредит на свое имя, простила его измену, купила ему дорогой подарок, уволилась с работы, доверилась ему и потеряла на него кучу времени».

Ради мужчин также бросают учебу, уходят из дома, носят мини-юбки и чулки в мороз, худеют, делают привороты, прыгают с тарзанки, соглашаются на пластические операции.

Кроме того, женщины называли безумствами свои признания мужчинам в любви и предложения руки и сердца. Некоторые же уходили в шпионскую деятельность: устанавливали приложения для слежки, переоформляли на мужчин свою недвижимость, общались с любовницами мужей.

Однако стоит отметить, что четырем из десяти женщин удается избежать безрассудных поступков.