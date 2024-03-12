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Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на уровне прошлой недели

Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО с 4 по 10 марта зарегистрировали 88 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это на уровне предыдущей недели (+2,2%) и ниже эпидемического порога на 18,1%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 39,9%, Нижневартовск – 10,4%, Нефтеюганск – 9,7%. Рост заболеваемости отмечается в 10-ти муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в Березовском районе», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше, чем на предыдущей неделе на 12%, но ниже эпидемического порога на 75,6%.

Случаи заболевания гриппом зарегистрировали во всех муниципалитетах ХМАО. Больше всего заболевших среди взрослых (38%) и детей 7 - 14 лет (26%).

Заболеваемость коронавирусом сократилась за неделю на 16,2%. У большинства (97,4%) пациентов наблюдались симптомы ОРВИ, еще у 2,6% диагностировали пневмонию.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 161, комментариев: 0
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