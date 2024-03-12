В 2023 году 142 многодетные мамы Югры досрочно вышли на пенсию

В 2023 году ОСФР по Югре назначило пенсию по достижении возраста 50 лет 75 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 39 женщин, в 57 лет — 28. Всего в Югре 142 многодетные мамы досрочно вышли на пенсию.

«Право на получение страховой пенсии досрочно имеют также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав, то она может выйти на пенсию только на общих основаниях. Кроме того, на момент назначения пенсии женщина должна не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости», – объяснила заместитель управляющего ОСФР по Югре Ольга Галюк.

При наличии страхового стажа не менее 15 лет многодетные мамы имеют право досрочно выйти на пенсию. Величина индивидуального пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2024 году должна быть не менее 28,2, а начиная с 2025 года — не менее 30.

Мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше достижения пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше — при достижении 56-летнего возраста. Многодетные мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет.

Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или клиентских службах ОСФР по Югре.