Школьники успешно отвечают на вопросы Викторины «Достижения Югры»

В школах Югры проходят тематические уроки, на которых детям рассказывают о сплочении жителей округа ради масштабных открытий. Это помогает им успешно выполнять задания цифровой Викторины «Достижения Югры». Причем обучающиеся от семи лет тоже могут получить квартиры, машины, смартфоны, телевизоры, планшеты и еще миллион других ценных подарков.

«Во время уроков мы знакомим школьников с историями создания моста «Красный дракон», знаменитого Музея «Торум Маа», открытия первых образовательных учреждений региона и месторождений нефти и кварца», — рассказала директор «Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.» Ксения Букренёва.

За всю историю проведения викторин в Югре десятки детей становились обладателями не только полезных для учебы и жизни гаджетов, но и крупных подарков — автомобилей и квартир. Например, в 2018 году в самой первой окружной викторине «Югре − 900!» шестилетняя сургутянка Дарья Перепелица получила новую квартиру.

Присоединиться к Викторине и получить шанс выиграть ценные призы можно следующим образом:

До 17 марта ответить на три вопроса на сайте v2024.myopenugra.ru

Заполнить анкету с информацией о себе.

Получить СМС с уникальным кодом.

Активировать код можно у контролера Викторины с 15 по 17 марта. Дети могут сделать это вместе со взрослыми. Если у ребенка ещё нет своего телефона, родитель вправе зарегистрировать до двух своих детей на номер телефона.

Если остались вопросы по участию в интеллектуальном состязании, приуроченном к Году народного сплочения в Югре, — звоните на телефон горячей линии Викторины: 8-800-350-20-86.