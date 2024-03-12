Несоблюдение бокового интервала привело в аварии с пострадавшим на югорской трассе

Накануне, 11 марта, на автодороге «Югра» в Ханты-Мансийском районе произошла авария с одним пострадавшим. Инцидент случился из-за несоблюдения бокового интервала, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 11:15 на 138 км автодороги «Югра» Ханты-Мансийского района, 35-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот направо» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не учел боковой интервал до выезжающего со второстепенной дороги автомобиля «Ваз» и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии 28-летний водитель отечественного авто получил травмы», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.