155 новых случаев коронавируса выявили в Югре за неделю

В ХМАО за неделю с 5 по 11 марта выявили 155 новых случаев коронавируса. Заболеваемость немного снизилась - неделей ранее было 185 пациентов.

Новые случаи заражения зафиксировали в 19 муниципалитетах округа. Больше всего, как и ранее, в Сургуте - 70, а также в Ханты-Мансийске - 18, Нижневартовске и Октябрьском районе - по 9.

«На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 - пневмония», - уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за прошедшую неделю 192 югорчанина, за весь период пандемии – 285 254. Умерли за весь период 1 624 пациента с ковидом.