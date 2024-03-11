В Викторине «Достижения Югры» можно получить сертификат на покупки в маркетплейсе

Каждого 500 югорчанина, зарегистрировавшегося на сайте проекта в этот день, ждет цифровой сертификат на 500 рублей на покупки в одном из популярных маркетплейсов страны.

Жители округа могут получить дополнительный подарок в Викторине «Достижения Югры». Организаторы интеллектуального конкурса объявили акцию – каждый 500 югорчанин, зарегистрировавшийся в проекте 11 марта, получит не только шанс стать обладателем квартиры или машины, но и еще один гарантированный подарок – цифровой сертификат на 500 рублей на покупки в одном из маркетплейсов России.

Чтобы поучаствовать в акции и присоединиться к главному проекту Года народного сплочения в Югре необходимо:

1. Ответить на три вопроса Викторины на сайте: v2024.myopenugra.ru

2. Заполнить контактные данные.

3. Получить смс-сообщение с уникальным номером участника.

4. Активировать уникальный номер у контролёра Викторины с 15 по 17 марта. Они будут работать вблизи избирательных участков.

«В день акции, 11 марта, каждому 500-ому участнику придет дополнительная смс с кодом, по которому можно будет получить цифровой сертификат на маркетплейс еще до начала активации уникальных номеров участников Викторины, – пояснила координатор проекта Наталья Акст. – Присоединяйтесь к информационно-просветительскому проекту и помните – подарков хватит всем».

Сроки проведения акции: с 00.00 до 23.59 часов 11 марта 2024 года.