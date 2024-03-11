В ХМАО школьникам отменили занятия из-за морозов

Сегодня, 11 марта, в некоторых населенных пунктах ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены. Об этом сообщает URA.RUсо ссылкой на портал «Госуслуг».

«Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -35.6 градусов, ветер 0 метров в секунду», — указали в сообщении.

Занятия у школьников с первого по четвертый класс отменили в следующих населенных пунктах: Карымкары, Комсомольский, Пыть-Ях, Сайгатина, Нефтеюганск, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Сургут, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Бобровский, Горноправдинск.

Также актировка коснулась населенные пункты Цингалы, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Кимкьясуй, Сосьва, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Покачи, Когалым, и Талинка.

Не пошли на занятия школьники с первого по восьмой класс в населенных пунктах: Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Нижние Нарыкары, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма.

Остались дома ученики с первого по 11 класс в Саранпауле, Щекурьх, Ломбовоже, Соруме и Сосновке.