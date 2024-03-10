Глава ХМАО рассказала о мошенничестве с ее голосом

Телефонные мошенники теперь подделывают не только аккаунты губернатора Югры Натальи Комаровой в соцсетях — накануне глава региона рассказала о случаях звонков якобы от нее с подделанным голосом. «Теперь неизвестные не только используют фейковые номера от моего имени. Они звонят через мессенджеры, пытаясь копировать мой голос, — сетует она. — На данное время проявился один такой фейковый аккаунт в «Телеграм». Возможно, их уже больше».

Напомним, что главный способ борьбы с фейками — не отвечать на их действия. Так, если вам в «Телеграме» вдруг позвонит сама Наталья Комарова, правильным будет не брать трубку, а если уж и ввязались в разговор, то не сообщать собственные персональные данные и, конечно, не выполнять никаких просьб «губернатора».

Также рекомендуется сделать скриншот сообщения с номером или ником фейкового аккаунта и отправить его в окружной департамент информационных технологий и цифрового развития Югры «ВКонтакте» или в том же «Телеграме». После чего со спокойной душой заблокировать беспокоящий вас аккаунт.