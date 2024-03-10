Операцию одной из самых возрастных пациенток выполнили в Когалыме

Врачи Когалыма выполнили операцию 96-летней пациентке, у которой была диагностирована болезнь желчного пузыря. Как сообщает окружной Депздрав, женщина обратилась к врачам, которые поставили ей диагноз — холецистит. Пациентка была уверена, что случай этот безнадежный: в ее возрасте подобные операции очень рискованные.

Доктора, однако, не разделили сомнения женщины и решились на операцию, которая прошла успешно.

«Спасибо, дорогие врачи, за ваше терпение, заботу и профессионализм, — поблагодарила медиков пациентка. — Вы настоящие ангелы в халатах, которые приносят чудеса в нашу жизнь. Спасибо за восстановленное здоровье и новый шанс на жизнь!»