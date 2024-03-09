Югра стала первой среди российских регионов по расселению аварийного жилья

ХМАО стал лидером среди российских регионов по расселению аварийного жилья. Площадь расселенного аварийного жилья в регионе составила 761,9 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Следом за Югрой идет Якутия, где расселили 731,7 тыс. кв. м. На третьем месте – Пермский край с показателем 658,4 тыс. кв. м..

«В 2024 году на эти цели в регионы было перечислено 4,5 млрд рублей. С 2019 года аварийный жилой фонд в стране сократился на 11,4 млн кв. м.», - уточнили в пресс-службе правительства.