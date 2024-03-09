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Югорчанин хотел заработать, но потерял 3 млн рублей

Житель Лянтора решил заработать и перевел мошенникам 3 млн рублей

Югорчанин хотел заработать, но потерял 3 млн рублей
Фото: pixabay

В Сургутском районе возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве. От действий аферистов пострадал 33-летний житель Лянтора, который перевел на счета мошенников свыше 3 млн рублей, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

В начале января в одном из мессенджеров мужчине поступило предложение о дополнительном заработке. Он заинтересовался и вступил диалог с куратором. Действуя по инструкции, мужчина создал личный кабинет на рекомендованном сайте и перевел туда более 3 млн рублей.

«Используя свою личную учетную запись, он видел якобы свой реальный доход. Но после того, как он решил обналичить финансы, связь с ним прекратили. Сайт, как выяснил позже мужчина, оказался фейковым, и он обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 90, комментариев: 0
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