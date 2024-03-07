В Кондинском районе реконструируют мост, построенный почти 60 лет назад

В Кондинском районе ХМАО планируют реконструировать мест через реку Черная. Его возвели почти 60 лет и с тех пор не ремонтировали. После 50 лет эксплуатации мостовой переход оказался в предаварийном состоянии, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«Мостовой переход через реку Черная находится на 138-м километре автомобильной дороги «Автомобильная дорога г. Урай - г. Советский» и построен в 1968 году. После 50 лет эксплуатации при ежедневной нагрузке до 3600 автомобилей и спецтехники он оказался в предаварийном состоянии и давно нуждался в реконструкции. На мосту действует ограничение движения по массе транспортных средств до 20 тонн», - сказано в сообщении.

Специалисты спроектировали визуальную модель будущего моста. Согласно проекту, необходимо отремонтировать 150 метров мостового перехода. Завершить работы планируется в 2026 году. После реконструкции ограничения для тяжелого транспорта снимут.