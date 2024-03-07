Зарядные станции для электромобилей появятся в Югре уже в этом году

В этом году в Югре пополнится количество быстрых зарядных станций для электромобилей. Юридическим лицам и предпринимателям, которые запустят станции, окажут финансовую поддержку. Размер субсидии на возмещение части затрат на закупку или производство оборудования составит не более одного миллиона 860 тысяч рублей, на технологическое присоединение – не более 900 тысяч рублей, сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«Программа развития электрозарядной инфраструктуры в Югре предполагает финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые построят и запустят станции в этом году», — указали в сообщении.

По решению правительства РФ ХМАО включили в пилотный проект по строительству зарядный станций для электромобилей в декабре 2023 года. Реализация этого проекта ускорит технологическое развитие страны и улучшит экологию в городах Югры.