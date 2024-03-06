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​В Югре идет набор молодежи для участия в федеральном образовательном проекте

Образовательный центр «Добрино» начнет работу в Югре 13 марта

​В Югре идет набор молодежи для участия в федеральном образовательном проекте
Фото РИЦ Югра

13 марта в Югре начнет свою деятельность новый федеральный круглогодичный молодежный образовательный центр «Добрино». Первыми участниками образовательных программ станут 46 представителей Уральского региона. Центр задуман как место для повышения компетенций лидеров и специалистов из социально ориентированных НКО, активно работающих с молодежью, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

«Наш проект построен на образовательном подходе. Дадим возможность молодым людям со всей страны найти идею, разработать проект. Со своей стороны будем сопровождать его до получения результата. Такой проект, на мой взгляд, играет большую роль. Добро пожаловать в Югру», – прокомментировала губернатор Наталья Комарова.

Первая образовательная сессия центра – «Горизонты устойчивости» – продлится три дня и соберет молодых лидеров, руководителей НКО, ресурсных центров, общественных и волонтерских проектов с Урала. Для участия в программе предлагается пройти регистрацию через онлайн-форму по ссылке.

Проект образовательного центра «Добрино» получил высокую оценку на федеральном уровне и была отмечена в числе победителей Всероссийского конкурса Росмолодежи. Проект направлен на развитие общественных инициатив, гражданского общества и добровольчества среди молодежи.

В настоящий момент продолжается строительство центра «Добрино», его окончание запланировано на конец 2025 года. А к концу 2026 года более 10 тысяч молодых людей из всей России пройдут через его образовательные программы и мероприятия, получив необходимые знания и навыки для реализации своих инициатив.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 183, комментариев: 0
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