В Югорске благоустроили парк после голосования среди горожан

В Югорске благоустроили территорию парка по улице Менделеева благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. В парке появились прогулочные аллеи, пешеходные дорожки, места для отдыха и занятий спортом, а также скейтпарк, центральная площадка со сценой и общественный туалет.

«Также на территории были проведены работы по озеленению и установке наружного освещения. Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — развитие общественных пространств в муниципалитетах», — добавили в сообщении.

Жители городов и городских поселений сами выбирают те проекты, которые должны быть благоустроены. Так, за последние пять лет, из Югры в голосовании поучаствовали 117,2 тысячи человек. За это время было реализовано 546 проектов комфортной городской среды, в том числе и благоустройство дворов.