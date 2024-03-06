Югорчане чаще всего улучшали жилищные условия с помощью материнского капитала

Более 19 тысяч югорчан направили средства маткапитала на свои нужды в 2023 году. Чаще всего местные жители направляли выплату на улучшение жилищных условий, рассказали в пресс-службе ОСФР по округу.

«На первом месте – улучшение жилищных условий. 12 347 семей направили свои сертификаты на эти цели. На втором месте – образование детей. 3 587 югорских семей выбрали это направление. Выплатами с маткапитала воспользовались 3 260 югорских семей», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что семьи имеют право распорядиться средствами государственной поддержки на следующие цели:

на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет;

на образование детей;

на улучшение жилищных условий;

на накопительную пенсию мамы;

на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

«Хочу напомнить, что с января 2024 года расширился перечень способов на что можно направить материнский капитал. Теперь семьи смогут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома», – подчеркнула заместитель управляющего ОСФР по ХМАО Ольга Галюк.

За 2023 год организация оформила родителям более 12 тысяч сертификатов на материнский капитал, на общую сумму более 3 миллиардов 816 миллионов рублей.

Инструкции «Как подать заявление для направления маткапитала через Госуслуги» можно скачать на сайте.