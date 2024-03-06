В ХМАО идет викторина, посвященная достижениям Югры

У каждого из участников есть шанс получить новые квартиры, автомобили, гаджеты, бытовую технику и сертификаты до 30 тысяч рублей в один из самых популярных маркетплейсов России. Викторина – беспроигрышная, а в копилке – миллион подарков.

Что нужно сделать, чтобы присоединиться к самому масштабному проекту Года народного сплочения в Югре и получить шанс стать обладателем новой квартиры или машины? Зайти на сайт Викторины v2024.myopenugra.ru, правильно ответить на 3 вопроса, заполнить анкету и получить уникальный код. Именно он поможет узнать, какой из миллиона ценных и памятных подарков достанется именно вам.

Активировать свой уникальный номер можно будет только лично у контролёра Викторины с 15 по 17 марта. Их можно будет найти около своих избирательных участков, а узнать – по брендированному бейджу.

Координатор проекта Наталья Акст сообщила, что участие в Викторине приняли уже полмиллиона жителей региона.

«Викторина беспроигрышная! Какой из миллиона подарков получите именно вы определит генератор случайных чисел в момент активации кода. После этого – придёт СМС с наименованием подарка и подробная инструкция, когда и где его можно получить, - обратилась к жителям Югры Наталья Акст. – Отвечая на вопросы Викторины, вы познакомитесь с примерами сплочения и сможете ещё больше осознать гордость за то место, где живёте. Пригашаю всех югорчан проверить знания, а наградой за это станут – подарки».

Напомним, что принять участие в интеллектуальном состязании могут не только жители Югры, но и те, кто работает на территории региона, а также – дети в возрасте с 7 лет.

По словам эксперта проекта, заслуженного деятеля культуры Югры, почётного жителяХанты-Мансийска Анатолия Корнеева, Викторина рассказывает об истории, о жизни, о настоящем и будущем земли под гордым именем Югра.

«Это классная возможность каждому из вас попытаться пройти безошибочно по лабиринтам истории, вспомнить людей, которые создали славу нашей Югре. Вспомнить события, которые происходили в древности, в недавнем прошлом, и происходят сегодня. Викторина поможет понять, что же значит для России, для каждого из нас земля под названием Югра, и люди, которые создали наше с вами настоящее», – подчеркнул Анатолий Корнеев.

К слову, эксперты не только придумали вопросы для Викторины, но и подготовили просветительские материалы с подсказками. Они размещены в разделе «ПРОКАЧАЙ ЗНАНИЯ»: vk.cc/cuRnad