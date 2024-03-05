В феврале в ХМАО появилось больше вакансий

В феврале в Югре открыли около 11 тысяч вакансий, что на 12 процентов больше, чем в прошлом месяце. Рост предложений отмечают в следующих сферах: «Стратегии, инвестиции, консалтинг», «Финансы, бухгалтерия», «Закупки», «Наука, образование», «Страхование», «Юристы» и «Высший и средний менеджмент». Об этом сообщили аналитики hh.ru.

«Средняя предлагаемая зарплата в Югре в прошедшем месяце составила 69 300 рублей, увеличившись на 9% относительно января. Наибольший прирост по оплате труда отметился у высшего и среднего менеджмента (+17%,), юристов (+15%), строителей и представителей сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+12%), HR-сотрудников и производственного персонала (+11%), а также у бухгалтеров (+10%)», — говорится в сообщении.

В феврале в пятерку профобластей с низкой конкуренцией вошли: «Розничная торговля», «Продажи, обслуживание клиентов», «Рабочий персонал», «Строительство», «Сельское хозяйство» и «Транспорт, логистика, перевозки». В прошлом месяце проще всего было трудоустроиться в сфере автобизнеса.