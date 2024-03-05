Бастрыкин поручил разобраться с аварийным домом, где югорчан затопило горячей водой

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным многоквартирным домом в Пыть-Яхе, жителей которого затопило горячей водой. Инцидент произошел в феврале в доме 1984 года постройки. Здание еще в 2018 году признали аварийным из-за разрушения межэтажных перекрытий и проблем с коммуникациями. Но жителей так и не расселили.

«В феврале текущего года в одной из квартир произошел прорыв батареи, из-за чего другие жилые помещения оказались затоплены горячей водой. Сроки расселения граждан регулярно переносятся», - сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

Следователи ХМАО проводят процессуальную проверку. Об ее итогах доложат Бастрыкину.