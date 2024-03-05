Югорские полицейские зафиксировали более десяти дистанционных краж за сутки

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали 11 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенные дистанционным способом. Об этом пишет телеграм-канал «Полиция Югры».

Накануне в дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» обратился 23-летний житель. Он хотел заработать денег с помощью инвестиций. Ему написала девушка Вероника с аккаунта «Luntik» и сказала, что будет его куратором. Вероника убедила внести почти 100 тысяч рублей на биржевый кошелек. После чего злоумышленница перевела деньги на свой счет и не выходила на связь.

В Лангепасе в дежурную часть ОМВД России поступило заявление от 46-летней гражданки. Она хотела забронировать поездку с Лангепаса до Нижневартовска в приложении «Блаблакар». С ней связался водитель и отправил ссылку на оплату брони места в машине. Женщина перешла на сторонний ресурс, ввела реквизиты и с ее карты списалось 25 тысяч рублей. После чего связь с водителем потерялась, и гражданка обратилась в полицию.

«Счета злоумышленников пополнились на 7,6 миллионов рублей», — добавили в сообщении.

По всем случаям возбудили уголовные дела.