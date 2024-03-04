Предпринимательницу из ХМАО заподозрили в мошенничестве с субсидиями на полмиллиона рублей

Жительницу Сургута заподозрили в мошенничестве с выплатами государственной субсидии. По версии следствия, она обманом получила полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

«В начале прошлого года югорчанка, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставила заведомо подложные поручения, акты выполненных работ в Управление социальной защиты населения опеки и попечительства по г. Сургуту и Сургутскому району с целью завышения суммы фактически понесенных затрат на возмещение расходов по предоставлению социальных услуг», - сказано в сообщении.

В результате женщина получила от регионального Департамента социального развития свыше 500 000 рублей.

В отношении югорчанки возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.