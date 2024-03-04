Спортсменка из ХМАО вошла в мировой топ-5 игроков на «Играх будущего» в Казани

Анастасия Агафонова из Сургутского района вошла в мировой топ-5 игроков на «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«Анастасия Агафонова из Федоровского уверенно вышла в финал по ритм-симулятору Just dance. Лучшие игроки из России, Азербайджана и Венесуэлы сражались за звание чемпиона в уникальной виртуальной реальности», - сказано в сообщении.

Всего в турнире принял участие 181 человек. Из них выбрали 16 лучших. По итогам турнира Анастасия заняла 4 место.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» прошел с 21 февраля по 3 марта в Казани. В нем поучаствовали более 260 международных команд и свыше 2000 участников из разных стран мира, в том числе спортсмены из Сургутского района.