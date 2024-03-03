Непогода надвигается на ХМАО: в МЧС выпустили предупреждение

В северо-западных районах ХМАО в понедельник, 4 марта, ожидается непогода. Сильный снег и ветер прогнозируются в Нягани, Березовском и Октябрьском районах, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Спасатели дали рекомендации:
- плотно закрыть окна в домах;
- не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;
- по возможности остаться дома.
Если обильные осадки застали вас в автомобиле на дороге, то следует съехать на обочину, остановиться, включить аварийные огни и переждать снегопад.
В случае чрезвычайной ситуации звонить по номерам экстренных служб 112, 101.