Бастрыкин заинтересовался инцидентом с югорской школьницей, которую выставили на улицу без куртки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию из соцсетей о школьнице из Нижневартовска, которую вынудили идти домой без верхней одежды. В гардеробе учебного заведения девочка обнаружила, что ее куртка пропала. Сотрудники школьнице не помогли, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«Сотрудники учреждения на ее обращение должным образом не отреагировали, родителей о происшествии не проинформировали и вынудили несовершеннолетнюю покинуть учебное заведение. В результате она добиралась домой без верхней одежды и ключей от дома в условиях крайне низкой температуры воздуха», — сказано в сообщении.