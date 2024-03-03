В ХМАО зафиксировали рост цен на разные продукты

В ХМАО выросли цены на говядину, баранину, водку и сметана. Об этом со ссылкой на Тюменьстат пишет Ura.ru.

«В ХМАО с 22 по 26 февраля выросла цена на разные товары. Так, говядина подорожала с 576 до 605 рублей, баранина с 683 до 700, сметана с 322 до 339 рубля», — говорится в документе.

Также в Югре подорожали водка - с 745 до 758 рублей и свекла - с 38 до 47 рублей.

Ранее сообщалось, что в округе с начала 2024 года выросли цены на дизель и бензин. Дизель подорожал сильнее, его стоимость достигла почти 71,5 руб.