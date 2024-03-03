Рыбак из ХМАО стал фигурантом уголовного дела

В Октябрьском районе ХМАО полицейские возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы. Фигурантом стал 38-летний местный житель, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

«Мужчина, находясь на реке Обь, незаконно, с применением колющего орудия лова, выловил 1 экземпляр рыбы «Нельма» и 8 экземпляров рыбы «Стерлядь». Общий ущерб от противоправной деятельности, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил порядка 80 тысяч рублей», - сказано в сообщении.

В отношении югорчанина избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.