Жители ХМАО определились с праздничным бюджетом на март

Букеты и подарки на Международный женский день обойдутся югорчанам в среднем в 7100 рублей, подсчитал сервис SuperJob, опросивший жителей округа в начале февраля.

Тратиться будут не только мужчины (их 66 процентов), но и женщины (61 процент от всех опрошенных особ прекрасного пола) — причем подарки уйдут, судя по всему, не коллегам: на них готовы обратить внимание только три процента мужчин и шесть процентов женщин.

Интересна структура траты: женщины предполагают выделить в среднем 3000 рублей на подарок, 2400 — на цветы. У мужчин расценки повыше: 4400 рублей на подарок и 2900 — на букет. В среднем же житель Югры выделит из своего бюджета 4100 и 3000 рублей на подарок и цветы соответственно.