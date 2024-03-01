До +4 градусов потеплеет в ХМАО в выходные

В предстоящие выходные в Югре воздух прогреется до +4 градусов, местами пройдет мокрый снег и дождь. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 2 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах туман и изморозь. Ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -15-20 градусов, местами на западе -6-11. Днем столбик термометра покажет -3-8 градусов, местами на западе до +4.

В воскресенье, 3 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой и местами умеренный снег, днем возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит -2-7 градусов, при прояснениях до -12, днем прогнозируется -1+4 градуса, местами на востоке до -7 градусов. Ветер подует с западной стороны.