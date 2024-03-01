Кафе «Ташкент» закрыли в Югорске из-за антисанитарии

Югорский районный суд приостановил на 90 суток работу кафе «Ташкент». Санитарные врачи выявили в заведении общепита нарушения, угрожающие здоровью посетителей, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Кафе «Ташкент» проработало меньше года - оно открылось прошлым летом.

«Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в виде несоблюдение поточности технологического процесса, несоблюдения режимов и условий хранения пищевой продукции, некачественной уборки и тому подобные нарушения, несовместимые с дальнейшим оказанием услуг общественного питания. Также по результатам исследования пробы воды выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по химическим показателям, что указывает на необходимость ее доочистки перед подачей на пишеблок», - сказано в сообщении пресс-службы.

В отношении юрлица возбудили два дела об административных правонарушениях. По статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов к продукции либо к процессам производства.

Решение Югорского райсуда не вступило в законную силу.

В октябре 2023 года Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Баку» в Урае. При проведении внеплановой выездной проверки там обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.