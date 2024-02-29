Министр высшего образования и науки России приехал с рабочим визитом в Югру

В Когалыме с рабочим визитом побывал министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Вместе с губернатором Натальей Комаровой он посетил филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (который был открыт недавно с участием президента Владимира Путина), пообщался со студентами и научными сотрудниками, а также провел совещания.

«Мы пошли на этот проект исходя из его уникальности и соответствия самым требовательным стандартам по организации высшего образования и научной деятельности. Для нас важно усилить позицию региона в вопросах научно-технологического развития», – подчеркнула Наталья Комарова.

«Сегодня мы видим совершенно новый пример того, как в небольшом городе открывается образовательный центр такого уровня. Это решает важнейшую задачу по привлечению талантливой молодежи в город, в регион. Такие точки способствуют гармоничному пространственному развитию страны», – отметил глава министерства высшего образования и науки.

В ходе ряда встреч молодые ученые рассказали Валерию Фалькову о развитии центра высоких биомедицинских технологий, который входит в состав ИНТЦ «Юнити Парк» в Сургуте.